Таиланд введет туристический сбор

Правительство Таиланда вводит туристическую пошлину в размере $10. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом пишет портал Travel Off Path.

Отмечается что идея введения в королевстве такого сбора обсуждалась еще с 2016 года.

В настоящее время решение о сборе пока не вступило в силу.

"Министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн объявил, что каждый иностранный посетитель страны должен будет заплатить 300 тайских батов (около $10). Выяснилось также, что пошлина должна была вступить в силу еще в прошлом году, но решение было отложено до этого года",- пишет издание.

Деньги от этого сбора частично будут направлены на страхование путешественников и на улучшение инфраструктуры мест, часто посещаемых туристами.

В планах страны на 2021 год — принять 10 миллионов туристов со всего мира.