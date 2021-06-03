Представители профсоюзов Колумбии объявили о готовящемся "захвате" Боготы

Национальный забастовочный комитет Колумбии, в который входят представители профсоюзов и общественных организаций, принял решение провести 9 июня новую масштабную акцию протеста в Боготе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил представитель организации Фабио Ариас.

"В следующую среду, 9 июня, мы собираемся подготовить захват Боготы, чтобы правительство поняло, что мы не устали [протестовать]", - заявил Ариас, чьи слова приводит журнал Semana.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились. Пострадали уже более 2,2 тыс. человек, погибли не менее 50.