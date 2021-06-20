Япония планирует отказаться от переоснащения F-15 новыми американскими ракетами

Правительство Японии намерено отказаться от планов переоснащения используемых Силами самообороны истребителей F-15 новыми американскими крылатыми и противокорабельными ракетами JASSM и LRASM. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Kyodo.

По его данным, соответствующее решение рассматривается из-за того, что затраты, необходимые на переоснащение истребителей, оказались значительно выше, чем изначально предполагала японская сторона. В то же время, отмечает агентство, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

В апреле по этим же причинам министр обороны Японии Нобуо Киси распорядился полностью переработать план модернизации F-15.

Власти Японии планировали выделить на эти цели 21,3 млрд иен ($204 млн), однако в ходе переговоров с американской стороной стоимость возросла почти в пять раз. Изначально планировалось начать выделение средств на эти цели уже в 2021 году, затем правительство отложило переоснащение 20 истребителей F-15 до 2027 года. Власти Японии планировали модифицировать находящиеся на вооружении национальных Сил самообороны истребители F-15 новыми американскими ракетами JASSM и LRASM с дальностью полета около 900 км. По мнению японской стороны, это должно помочь повышению оборонительного потенциала Сил самообороны при защите отдаленных островов.