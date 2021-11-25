В Могадишо произошел взрыв
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Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана
В тюркской культуре памятники, принадлежащие другим народам, не разрушаются, а восстанавливаются - министр
Генпрокуратура Азербайджана о распространении недостоверной информации в связи с вооруженной провокацией Армении
На освобожденных территориях Азербайджана будет создана современная инфраструктура соцобслуживания - замминистра
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено тело еще одного армянского военнослужащего
Госорганам Казахстана необходимо сотрудничать с частным сектором для развития устойчивого финансирования - МФЦА
Одно из положительных впечатлений от Азербайджана связано с его уважением к разным культурам - посол США