В Могадишо произошел взрыв

Мощный взрыв прогремел в четверг в столице Сомали, городе Могадишо. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их информации, в районе взрыва также была слышна стрельба.

Данных о пострадавших пока нет. Другие подробности случившегося не приводятся