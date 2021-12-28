В Японии появился первый в мире автобус-поезд

В городе Кайо префектуры Токусима на острове Сикоку в Японии запустили первый в мире гибрид поезда и автобуса. Он может ездить как по автодорогам, так и по рельсам. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, пишет The Japan Times.

Двухрежимное передвижное средство DMV внешне похоже на автобус с выдвижными железнодорожными колесами спереди. Как пишет издание, когда этот транспорт подъезжает к железной дороге, его водитель опускает железнодорожные колеса, что занимает 15 секунд. При этом передние автомобильные колеса оказываются приподнятыми и не касаются рельс, а задние едут по ним.

DMV работает на дизельном топливе, он вмещает 21 пассажира. Его скорость составляет 60 км/ч по железной дороге и порядка 100 км/ч по шоссе.

На разработку DMV ушло почти 10 лет, заявил на презентации нового средства Сигэки Миура, мэр Кайо и по совместительству президент компании Asia Coast Railway Co., которая финансировала разработку DMV.

Разработчики и власти префектуры выразили надежду, что новое транспортное средство не только привлечет туристов, но и облегчит передвижение для пожилых людей, так как на нем можно перемещаться и по шоссе, и по железной дороге.