Китай скупил половину запасов продовольствия в мире

Китай скупит большую часть запасов продовольствия в мире: по данным Минсельхоза США, на складах республики хранится 50 процентов пшеницы и более 60 процентов риса и маиса от всех запасов в мире. Об этом пишет Nikkei Asia, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Ожидается, что китайские запасы только вырастут, и к 2022-му Пекин скупит половину запасов продовольствия: в частности, 69 процентов от общего количества маиса, 60 процентов риса и 51 процент пшеницы. Эксперты считают, речь идет об увеличении запасов на 20 процентов за последние десять лет.

Эти показатели настолько велики, что есть опасение дальнейшего роста цен на продовольствие.

По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной ООН, по итогам 2021 года мировые цены на импорт продовольствия окажутся рекордными. Предполагается, что объем глобального импорта достигнет рекордного уровня в 2021-м (1,75 триллиона долларов). Это на 14 процентов больше, чем в 2020 году.