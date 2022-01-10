Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения

Двухметровый участок Великой Китайской стены на северо-западе КНР обрушился в результате землетрясения магнитудой 6,9. Об этом в понедельник сообщила газета Global Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

8 января в Мэньюань-Хуэйском автономном уезде провинции Цинхай произошло сильное землетрясение. После этого власти организовали проверку состояния объектов культурного наследия в регионе, затронутом сейсмической активностью. Инспекторы обнаружили обвалившийся участок Великой Китайской стены в уезде Шаньдань в соседней провинции Ганьсу. Обрушение произошло в 114 км от эпицентра землетрясения.

Обвалившаяся часть стены была построена во времена династии Мин (1368 - 1644). Реставраторы уже возвели защитное сооружение на данном участке и приступили к восстановительным работам.

Великая Китайская стена представляет собой ряд защитных сооружений на севере Китая и юге Монголии. Такие стены в Китае возводили с древних времен для защиты от набегов кочевников. Считается, что в единую фортификационную систему их объединил первый китайский император Цинь Шихуан (259 - 210 гг до н.э.). Самая протяженная и лучше всего сохранившаяся часть стены была построена в эпоху Мин (1368 - 1644). Она простирается примерно на 8 850 км от северо-восточной провинции Ляонин до северо-западной провинции Ганьсу.