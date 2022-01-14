Экс-премьер Японии Тосики Кайфу умер на 92-м году жизни

Бывший премьер-министр Японии Тосики Кайфу скончался в возрасте 91 года, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным японских СМИ, японский экс-премьер умер в воскресенье, 9 января. Причина смерти в сообщениях не уточняется.

Тосики Кайфу занимал пост премьера с августа 1989 по ноябрь 1991 года. Он стал первым главой японского правительства, который одобрил отправку за границу подразделений Сил самообороны. Военнослужащие были заняты в операциях по разминированию территорий после войны в Персидском заливе.