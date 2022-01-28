Цены на продовольствие в мире выросли до самого высокого уровня за последнее десятилетие - FAO (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Цены на продукты питания во всем мире выросли до самого высокого уровня за последнее десятилетие.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

По ее данным, в прошлом году был зафиксирован резкий рост мировых цен на продовольствие.

Индекс продовольственных цен FAO в декабре 2021 года составил в среднем 133,7 пункта, что на 25,1 пункта (23,1 процента) больше, чем в декабре 2020 года, говорится в сообщении.

«Это указывает на то, что цены на продукты питания в мире выросли до самого высокого уровня за последнее десятилетие», - сказали в FAO.

По словам представителя организации, в прошлом году этому росту способствовал ряд факторов.

«Разрыв производственно - сбытовой цепочки, неблагоприятные погодные условия, рост цен на энергоносители и высокая стоимость ресурсов, а также неуклонный рост спроса на продукты питания являются одними из основных факторов, ведущих к росту цен на продовольствие», – сказали в FAO.

По прогнозам, цены на продовольствие, вероятно, останутся высокими и в 2022 году, отметили в организации.

«Рост цен на продукты питания вызвал в мире обеспокоенность по поводу продовольственной безопасности. Продовольственная безопасность на национальном уровне - это ситуация, при которой государство способно удовлетворять потребности своего населения в продуктах питания на постоянной и стабильной основе», - сказали в FAO.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)

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