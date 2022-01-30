В Боливии 11 человек погибли в результате ДТП с автобусом

По меньшей мере 11 человек погибли в субботу в результате падения с обрыва пассажирского автобуса в районе населенного пункта Ками в западной части Боливии, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, еще 18 человек получили травмы, они находятся в больницах.

О причинах ДТП не сообщается, власти проводят расследование происшествия.