В Боливии 11 человек погибли в результате ДТП с автобусом

Другие страны 30 января 2022 02:37 (UTC+04:00)
В Боливии 11 человек погибли в результате ДТП с автобусом

По меньшей мере 11 человек погибли в субботу в результате падения с обрыва пассажирского автобуса в районе населенного пункта Ками в западной части Боливии, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, еще 18 человек получили травмы, они находятся в больницах.

О причинах ДТП не сообщается, власти проводят расследование происшествия.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Состоялась премьера фильма Михаила Гусмана из цикла «Формула власти» о Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве
Состоялась премьера фильма Михаила Гусмана из цикла «Формула власти» о Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве
Президент Ильхам Алиев делает все для того, чтобы ситуация в Азербайджане соответствовала высоким стандартам Совета Европы - Леонид Слуцкий
Президент Ильхам Алиев делает все для того, чтобы ситуация в Азербайджане соответствовала высоким стандартам Совета Европы - Леонид Слуцкий
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком Всемирной таможенной организации (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком Всемирной таможенной организации (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Португалии пройдут досрочные парламентские выборы Европа 03:28
Турция укрепляет позиции в регионе и на международной арене - Эрдоган Турция 02:57
В Боливии 11 человек погибли в результате ДТП с автобусом Другие страны 02:37
Состоялась премьера фильма Михаила Гусмана из цикла «Формула власти» о Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве Политика 02:06
Названы ускоряющие старение мозга три продукта В мире 01:45
В Оттаве проходит масштабная акция протеста против коронавирусных ограничений Другие страны 01:23
Поставки сжиженного газа в Европу побили рекорд Европа 00:52
В Британии раскрыли подробности о новой разновидности омикрон-штамма Европа 00:19
Президент Ильхам Алиев делает все для того, чтобы ситуация в Азербайджане соответствовала высоким стандартам Совета Европы - Леонид Слуцкий Политика 29 января 23:50
Президентом Италии на второй срок переизбран Серджо Маттарелла Европа 29 января 23:33
В Ереване задержан угрожавший взорвать посольства РФ и США в Армении Армения 29 января 23:11
Раиси поздравил Токаева с 30-летием дипломатических отношений Политика 29 января 23:01
Команда Land of Fire-Azerbaijan вышла в финал Кубка мира по поло в Швейцарии (ФОТО) Азербайджан 29 января 22:57
Azercell на службе пожилых абонентов! (ФОТО) Общество 29 января 22:42
Почти 114 тыс. человек в Массачусетсе остались без электричества из-за снегопадов США 29 января 22:09
SOCAR о причине снижения ставки акциза на бензин Энергетика 29 января 21:42
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком Всемирной таможенной организации (ФОТО) Политика 29 января 21:32
Федерация гимнастики Азербайджана удостоена международной премии спортивных достижений "Zəfər" Общество 29 января 21:13
Турция стала ведущим торговым партнером Грузии в 2021 г. Грузия 29 января 20:54
Транспортные возможности Азербайджана и Ирана поспособствуют увеличению доходов обеих стран - бывший посол Экономика 29 января 20:37
Принимаются все меры для поддержания в рабочем состоянии дорог на освобожденных территориях со сложным рельефом - минобороны Азербайджана Общество 29 января 20:05
Президент Казахстана намерен реформировать парламентскую систему Казахстан 29 января 19:38
Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по прыжкам на батуте позволили оценить спортивную форму и потенциал гимнастов - главный тренер сборной Азербайджана Общество 29 января 19:24
Токаев о том, кто стоит за произошедшими беспорядками в Казахстане Казахстан 29 января 19:03
Президент Казахстана: Я заинтересован в том, чтобы права граждан не нарушались Казахстан 29 января 18:55
Предварительных условий от Кремля перед отправкой сил ОДКБ в Казахстан не было - Токаев Казахстан 29 января 18:52
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю Финансы 29 января 18:51
Откуда взялась цифра «20 тысяч террористов», объяснил Токаев Казахстан 29 января 18:44
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 29 января 18:41
В Азербайджане выявлено еще 4 268 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 486 человек Общество 29 января 18:34
Токаев заявил, что беспорядки в Казахстане были спланированы профессионалами Казахстан 29 января 18:26
Следствие покажет, кто стоял за митингами в Алматы - Токаев Казахстан 29 января 18:23
Продолжаются поиски пропавшего без вести старшего лейтенанта - Анар Эйвазов Общество 29 января 17:50
В Азербайджане снижена ставка акциза на ряд видов бензина Энергетика 29 января 17:43
В Азербайджане завершены учебные сборы военнообязанных (ФОТО/ВИДЕО) Политика 29 января 17:23
Азербайджанский велопутешественник Рамиль Зиядов покоряет Балканы - мировые рекорды (ФОТО) Путешествия 29 января 17:17
Пассажиры очередного автобусного рейса из Баку ознакомились с достопримечательностями города Шуша (ФОТО) Общество 29 января 17:10
Опера Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун" ставится в новой интерпретации (ФОТО) Культура 29 января 16:38
Победители и призеры Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке – церемония награждения (ФОТО) Общество 29 января 16:28
Поиски пропавшего в Кяльбаджарском районе азербайджанского военнослужащего продолжаются - минобороны Общество 29 января 16:12
Территория промпарка "Экономическая зона Аразской долины" полностью очищена от мин Экономика 29 января 15:59
Мир принимает реалии Зангезурского коридора, созданные Президентом Ильхамом Алиевым Экономика 29 января 15:53
В Национальной арене гимнастики наградили победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО) Общество 29 января 15:51
Элитная французская публика стоя приветствовала азербайджанского музыканта (ВИДЕО, ФОТО) Культура 29 января 15:29
Определились победители Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке – церемония награждения (ФОТО) Общество 29 января 15:16
В Узбекистане объем оборота в оптовой торговле вырос за год Узбекистан 29 января 15:08
Некоторые улицы Баку могут стать полностью пешеходными – Проект Общество 29 января 14:59
Переговоры по СВПД в Вене приостановлены до следующей недели Ядерная программа 29 января 14:52
Азербайджанский актер нашел лучшее средство от коронавируса и для продления жизни (ФОТО) Звёздный мир 29 января 14:51
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 29 января 14:37
В минсельхозе Грузии рассказали о сотрудничестве с международными организациями в 2022 г. Грузия 29 января 14:27
Очень рад, что занял I место на Первенстве Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке – юный азербайджанский гимнаст Общество 29 января 14:24
Кыргызстан и Таджикистан возобновят работу межправкомиссии по границе Кыргызстан 29 января 14:06
Вакцинация - самый эффективный способ борьбы с пандемией коронавируса - АНАЛИЗ Общество 29 января 13:53
Обзор основных событий энергетического рынка Азербайджана за неделю Энергетика 29 января 13:46
Церемония награждения победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО) Общество 29 января 13:31
Из Баку в Шушу прибыл очередной пассажирский автобус (ФОТО) Общество 29 января 13:24
Туркменский государственный коммерческий банк объявил тендер на проведение аудита Тендеры 29 января 13:19
Строительство ж/д Решт-Астара активизирует транспортный коридор "Север-Юг" - иранский министр Экономика 29 января 13:17
Эльдар Гасымов раскрыл секрет победы Надира Рустамли в Səs Azərbaycan: Это революция! (ВИДЕО, ФОТО) Культура 29 января 12:54
В России за сутки госпитализировали 14 570 человек с коронавирусом Россия 29 января 12:43
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла Общество 29 января 12:36
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 29 января 12:31
Дан старт 6-му Первенству Азербайджана и Чемпионату Баку по прыжкам на батуте и 18-му Первенству Азербайджана и Чемпионату Баку по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО) Общество 29 января 12:28
Туркменский коммерческий банк объявил тендер на проведение аудита Тендеры 29 января 12:16
Туркмено-турецкий банк объявил тендер на проведение аудита Тендеры 29 января 12:13
В Баку произошла драка между четырьмя арабскими туристами - ОФИЦИАЛЬНО Происшествия 29 января 12:11
В Болгарии уволили всех членов совета директоров компании "Булгаргаз" Энергетика 29 января 12:02
В Туркменистане утвердили дорожную карту развития водородной энергетики Энергетика 29 января 12:02
Российское ведомство обнародовало объем поставленной в Узбекистан животноводческой продукции Узбекистан 29 января 11:57
Обнародован рост грузовых и пассажирских перевозок в Нахчыванской АР за год Транспорт 29 января 11:39
Заполненность газом хранилищ Европы опустилась ниже 40% Европа 29 января 11:30
Число POS-терминалов в Нахчыванской АР незначительно выросло за год Экономика 29 января 11:21
В Грузии зафиксирован очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19 Грузия 29 января 11:15
Сборы по всем видам страхования в Нахчыванской АР незначительно сократились за год Экономика 29 января 11:08
В Казахстане рассматривают варианты перезапуска программы льготного автокредитования Казахстан 29 января 11:03
Туркменистан и китайская CNPC пересмотрят финансирование ранее заключенных контрактов Энергетика 29 января 11:01
Количество счетов в банках Нахчывана значительно выросло за год Экономика 29 января 10:44
Строительство аэропортов в Зангилане и Лачине позитивно скажется на развитии туризма - Агентство Туризм 29 января 10:16
Азербайджан готов поставить больше газа в Европу в случае чрезвычайной ситуации – посол Энергетика 29 января 09:56
В акватории стран ЕС зафиксировали резкое увеличение количества танкеров с СПГ Европа 29 января 09:49
Госнефтефонд Азербайджана объявил тендер Экономика 29 января 09:30
Стоимость азербайджанской нефти превысила $94 за баррель Энергетика 29 января 09:25
Repsol признала крупный масштаб разлива нефти в Перу Другие страны 29 января 08:54
Джейсон Момоа появится в новом «Форсаже» Звёздный мир 29 января 08:45
На востоке США отменили почти 5 тыс. авиарейсов США 29 января 08:33
Из Баку в Шушу отправился очередной пассажирский автобус (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 29 января 08:14
Почти 12 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 29 января 08:08
Среди прибывших на Олимпиаду выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 29 января 07:51
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,6 Другие страны 29 января 07:32
Венесуэла обыграла Боливию в отборочном матче ЧМ-2022 Спорт 29 января 07:15
Назван опасный для человечества предмет в доме В мире 29 января 06:48
В Турции выявили рекордные 93,5 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки Турция 29 января 06:29
Популярная пляжная страна смягчила ограничения для туристов Другие страны 29 января 06:12
Пользователи в США сообщают о сбое в работе Instagram США 29 января 05:51
Робот-хирург провел операцию без помощи человека В мире 29 января 05:30
В iPhone появилась долгожданная функция ИКТ 29 января 05:13
Сборная Перу победила Колумбию в отборочном матче ЧМ-2022 Спорт 29 января 04:50
Шестой тур голосования на выборах президента Италии завершился без результатов Европа 29 января 04:21
В ЕС вступает в силу единый порядок надзора за клиническими испытаниями лекарств Европа 29 января 04:00
Все новости