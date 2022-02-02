Sony повысила прогноз по прибыли на 2021 финансовый год

Японская корпорация Sony Group улучшила прогноз по операционной прибыли на 2021 финансовый год (завершается 31 марта 2022 года). Об этом говорится в опубликованным в среду отчете компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным данным, прогноз по операционной прибыли на текущий финансовый год был увеличен с 1,04 трлн иен ($9,06 млрд) до 1,2 трлн иен ($10,4 млрд). Прогноз по чистой прибыли корпорации же был поднят с 730 млрд иен ($6,3 млрд) до 860 млрд иен ($7,5 млрд). В случае если прогноз компании по операционной прибыли исполнится, это станет самым высоким результатом для Sony Group за всю историю существования компании.

Отмечается, что рекордных показателей компании удастся добиться благодаря слабому курсу иены к доллару, а также высоким доходам в сфере индустрии кино, что помогло компенсировать более слабые, чем прогнозировалось, продажи флагманской игровой приставки Playstation 5 в мире, вызванные ограниченным объемом ее производства на фоне общемирового дефицита комплектующих на рынке.