Контролируемое горение на нефтехимическом заводе в Шанхае продолжится какое-то время

Пожарные службы взяли под контроль распространение огня на заводе китайской нефтехимической компании Sinopec, однако еще какое-то время будет продолжаться контролируемое горение одного из участков предприятия. Об этом сообщает в субботу Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

После поступления сообщения о пожаре, которому предшествовало несколько взрывов примерно в четыре утра по местному времени, к месту ЧП было направлено около 113 пожарных расчётов и свыше 560 сотрудников различных экстренных служб. К девяти часам утра пожар удалось взять под контроль. В результате ЧП один человек погиб, еще один пострадал.

В настоящее время продолжается контролируемое горение одного из участков трубопровода. Пожарным приходится постоянно охлаждать водой прилегающую территорию, чтобы не допустить повторных взрывов и распространение огня.

Руководство компании приняло также необходимые меры, чтобы не допустить заражения местности. В первую очередь были взяты пробы воды в районе ЧП, которые не выявили утечку опасных для окружающей среды веществ. Мониторинг экологического состояния прилегающих районов продолжается.

Причина взрывов и последующего пожара на предприятии, где производится этиленгликоль, пока не установлена. Ведется расследование. Для координации работы местных экстренных служб Министерством чрезвычайных ситуаций КНР в Шанхай была направлена группа экспертов.