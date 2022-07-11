Парламент Шри-Ланки 20 июля изберет нового президента страны

Члены парламента Шри-Ланки на следующей неделе изберут нового президента страны после отставки Готабаи Раджапаксы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает интернет портал Colombo Page.

Спикер парламента Япа Абеивардена объявил, что парламент будет созван 15 июля, а нового президента изберут 20 июля.

В соответствии с конституцией, если президент страны уходит в отставку, то в течение месяца должен быть избран новый глава государства, причем - именно парламентом. Если выдвинута более чем одна кандидатура на этот пост, парламент проводит тайное голосование, после которого в течение трех дней должно быть объявлено имя нового президента.

Ранее в понедельник глава правительства Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе сообщил, что получил от президента страны документы, подтверждающие отставку главы государства.

В минувшие выходные на Шри-Ланке прошли масштабные акции. Протестующие ворвались в резиденцию президента, учинив там погром. Звучали требования, чтобы президент и премьер-министр ушли в отставку.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, огнем уничтожено 60 транспортных средств и более 100 зданий.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.