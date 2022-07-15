Канада ввела новые санкции в отношении нефтегазового сектора РФ

МИД Канады сообщил о введении новых санкций в отношении России в связи с ситуацией в Украине, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в правила о специальных экономических мерах (Россия), чтобы запретить предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности", - говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.

Отмечается, что в санкционный список добавлены восемь новых отраслей из этих секторов.