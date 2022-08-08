Китай призывает МАГАТЭ создать спецкомитет по AUKUS

Китай выступает за создание в рамках МАГАТЭ специального комитета для обсуждения оборонного альянса Великобритании, США и Австралии (AUKUS). Об этом заявил в понедельник член делегации КНР на Обзорной конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия Ли Сун, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай выступает за то, чтобы МАГАТЭ сформировало специальный комитет, открытый для всех государств-членов, для обсуждения всех аспектов данного сотрудничества и соответствующих гарантий", - отметил представитель КНР.

"AUKUS касается не только трех стран [Великобритании, США и Австралии], не только трех стран и Секретариата МАГАТЭ, - сказал дипломат. - Ставки высоки, вопрос заслуживает всеобъемлющих, полных и транспарентных обсуждений государствами - членами МАГАТЭ".