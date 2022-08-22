Бой между чемпионом мира по боксу Биволом и Рамиресом пройдет 5 ноября в ОАЭ

Бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг между обладателем титула россиянином Дмитрием Биволом и обязательным претендентом мексиканцем Хильберто Рамиресом пройдет 5 ноября. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба WBA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Поединок состоится в ОАЭ. Сообщается, что стороны достигли договоренности о поединке и аукцион заявок, запланированный на воскресенье, был отменен.

12 июля чемпионский комитет WBA обязал Бивола провести бой с претендентом на титул Рамиресом, предоставив 30 дней на переговоры о поединке. 20 июля менеджер россиянина Вадим Корнилов сообщил ТАСС, что спортсмен может провести следующий бой против британца Джошуа Буатси в ОАЭ. WBA получила от Бивола запрос на специальное разрешение на бой с Буатси и приняла решение отказать в проведении этого поединка.

Бивол 8 мая победил мексиканца Сауля Альвареса единогласным решением судей и защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA. На счету 31-летнего российского боксера 20 побед (11 нокаутом), ни одного поражения.

Рамирес получил право на бой за титул чемпиона мира после победы над представителем Германии Домиником Бёзелем в мае. На счету 31-летнего мексиканца 44 победы (30 нокаутом) и ни одного поражения. Мексиканец в 2016-2018 годах владел титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 76,2 кг.