В УЕФА выразили солидарность с пострадавшими на стадионе в Индонезии

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин опечален событиями, произошедшими на стадионе в Индонезии, и выразил солидарность с пострадавшими. Комментарий Чеферина в воскресенье приводит итальянский портал Calcionews24.com, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"От имени всего европейского футбола я хотел бы заявить о нашем глубоком потрясении в связи с событиями, произошедшими в Индонезии. УЕФА выражает свою солидарность со всеми, кого затронула эта трагедия", - сказал Чеферин.

Беспорядки на стадионе в индонезийском Маланге вспыхнули в субботу после матча между футбольными командами "Арема" и "Персебая". Сотрудники полиции применили слезоточивый газ против болельщиков, что привело к панике и давке. Агентство Reuters со ссылкой на заместителя губернатора провинции Восточная Ява Эмиля Дардака сообщило, что жертвами давки стали 125 человек.