Боррель заявил, что политические различия ЕС и КНР не должны мешать их взаимодействию

Евросоюз должен иметь четкую и устойчивую стратегию в отношении Китая, считает высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Не секрет, что у нас с Китаем разная политическая система, что мы по-разному смотрим на демократию и права человека, что мы придерживаемся разных моделей управления и что у нас разное видение многосторонности. Но эти различия не должны мешать и не мешают нам взаимодействовать друг с другом", - заявил глава дипломатии Евросоюза, выступая во вторник на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге в дебатах об отношениях ЕС и КНР.

По его словам, "Китай становится все более напористым и развивает все более наступательную конкуренцию, это другая реальность, и я с сожалением должен сообщить, что она останется такой, какая она есть в ближайшие годы". Боррель считает, что Евросоюзу "необходимо подтвердить реалистичный подход, который мы приняли в 2019 году, поскольку он не является ни наивным, ни алармистским". Он исходит из необходимости "взаимодействовать, конкурировать и отстаивать наши ценности".

"И я думаю, что это все еще остается в силе", - отметил глава европейской дипломатии.

"Если мы хотим защищать наши интересы и решать глобальные проблемы - изменение климата, а также защита окружающей среды и здравоохранение - нам нужно разговаривать, нам нужно работать, нам нужно торговать и вести переговоры с Китаем", - продолжил Боррель.

Он указал на то, что "лидеры Евросоюза подтвердили это на Европейском совете". "Они также согласились с принципиальной важностью нашего единства во всех аспектах отношений между ЕС и Китаем: без единства мы потеряем доверие и рычаги воздействия как в отношении Китая, так и во всем мире. Вот почему так важно, чтобы в нашем подходе к Китаю мы пытались получить синтез различных точек зрения и сохранить сильное единство", - объяснил глава дипломатии ЕС внешнеполитический курс Брюсселя в отношении Китая.

Боррель также отметил общие геостратегические интересы у ЕС и стран Центральной Азии.

"Я приехал из Центральной Азии, и могу вам сказать, что страны Центральной Азии смотрят на нас, ждут нашего партнерства, ждут нашей поддержки, потому что они не хотят быть зажатыми между Китаем и Россией. Они хотят иметь более сбалансированную внешнюю политику", - сказал Боррель.

"Это хороший пример того, как мы можем расширить наше партнерство с народами, которые не обязательно являются нашими единомышленниками, но с которыми у нас есть общие геостратегические интересы", - констатировал глава европейской дипломатии.