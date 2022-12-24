В декабре коронавирусом заразились более 17% жителей КНР

Более 248 млн случаев заражения коронавирусом (около 17% населения страны) зафиксировано в КНР с 1 по 20 декабря. Это следует из документа, якобы представленного на заседании Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР и позже неофициально загруженного в интернет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В документе говорится, что суточный уровень заболеваемости по стране 20 декабря составил около 37 млн случаев, сообщает в субботу газета South China Morning Post. В частности, заражению коронавирусом в этом месяце подверглась половина населения Пекина, провинции Сычуань в центральной части страны, а также от 20 до 50% жителей провинций Хубэй (центральная часть), Хэнань (восток), Хунань (юго-восток), Аньхой (восток), Ганьсу (центральная часть) и Хэбэй (восток).

Издание отмечает, что эти показатели не фигурируют в официальном отчете заседания комитета, а проверить подлинность размещенных в интернете документов не представляется возможным.

Рост числа случаев заражения коронавирусом в КНР зафиксировали в начале ноября, подавляющее большинство из них приходилось на бессимптомных носителей вируса. В конце ноября власти страны ослабили многие ограничительные меры по профилактике вируса после демонстраций с призывом оптимизировать борьбу с COVID-19.