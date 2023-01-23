Канада сообщила об отправке в Европу фрегата Fredericton

Фрегат HMCS Fredericton Военно-морских сил Канады направляется в Европу для поддержки группировки кораблей НАТО в Средиземном море. Об этом в воскресенье сообщается на сайте канадского Минобороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Боевой корабль 22 января покинул порт-приписки Галифакс (атлантическая провинция Новая Шотландия), на его борту размещен палубный вертолет CH-148 Cyclone. "HMCS Fredericton будет взаимодействовать с кораблями из Франции, Италии и США, чтобы поддерживать значительное присутствие НАТО в регионе", - сказали в Минобороны.