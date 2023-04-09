Премьер Австралии заявил, что возвращение Трампа к власти не изменит планы AUKUS

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что соглашение с США о закупке флота атомных подводных лодок для поставки в начале 2030-х годов будет реализовано независимо от того, кто победит на выборах 2024 года, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

В эфире Sky News Альбанезе сказал, что отношения между Австралией и США - это отношения между странами, «а не только между лидерами», добавив, что его не беспокоит какое-либо влияние на соглашение AUKUS, если Дональд Трамп вернется на пост президента.

«Австралия и США разделяют общие ценности», — сказал Альбанезе.

В соответствии с соглашением о безопасности AUKUS, подписанным в 2021 году, США и Великобритания окажут Австралии помощь в приобретении флота атомных подводных лодок, причем ожидается, что первые американские суда класса «Вирджиния» прибудут к началу 2030-х годов.