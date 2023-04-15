Китай не дал разрешения на визит Блинкена из-за опасений по поводу аэростата

Китай отказал госсекретарю США Энтони Блинкену в разрешении посетить республику из опасений, что ФБР опубликует результаты расследования инцидента со сбитым китайским аэростатом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, Пекин заявил Вашингтону, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую глава американской дипломатии отменил в феврале, пока не ясны планы администрации США относительно результатов расследования.

Китайские чиновники опасаются, что Белый дом обнародует отчет ФБР вместе с вещественными доказательствами во время поездки госсекретаря в Китай, пишет газета.

Источники отмечают, что глава МИД КНР Цинь Ган поднял этот вопрос в ходе встречи с американцами на форуме высокого уровня "Развитие Китая" в Пекине в марте.

Во вторник Блинкен, выступая на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином и их филиппинскими коллегами, заявил, что направится в Пекин, когда созреют подходящие условия, при этом, отметил он, администрация Соединенных Штатов хотела бы укрепить каналы связи с Китаем.

3 февраля телеканал ABC сообщил, что визит госсекретаря в Китай будет отложен из-за ситуации с китайским аэростатом, оказавшимся в воздушном пространстве США. По информации источников СМИ, он должен был состояться 5-6 февраля.