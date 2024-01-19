Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили борьбу с терроризмом

БАКУ /Trend/ - Иран уважает территориальную целостность и суверенитет дружественного и братского Пакистана, и необходимо, чтобы две страны сотрудничали в нейтрализации лагерей террористов на территории Пакистана.

Об этом сказал сегодня министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с министром иностранных дел Пакистана Джалилом Аббасом Джилани, сообщает Trend.

По словам Абдоллахияна, проведение Ираном операции против террористической группировки "Джейш аль-Адль", которая взяла на себя ответственность за теракты в отношении ряда объектов в Иране в последнее время, в том числе военной базы Раск, было задачей оперативного штаба в провинции Систан и Белуджистан. Эта операция проводилась с целью немедленной нейтрализации террористической угрозы. Согласно фактам и документам, более 50 террористов готовились к совершению террористического акта против Ирана, однако своевременное вмешательство Ирана помешало этому.

Министр иностранных дел Ирана сказал, что силы безопасности страны незамедлительно реагируют на любую попытку теракта и не позволяют террористам еще больше активизироваться.

В телефонном разговоре министр иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани так же отметил, что у двух стран есть совместные цели в борьбе с терроризмом.

"В основе сотрудничества двух стран находится совместная позиция касательно борьбы с терроризмом. Пакистан всегда подчеркивал важность конструктивных отношений с Ираном, а территориальная целостность и суверенитет - это вопрос, которому Исламабад уделяет особое внимание", - сказал он.

Министр отметил, что пакистанский народ и государство заинтересованы в развитии отношений между двумя странами по всем направлениям. Терроризм является общим врагом Ирана и Пакистана, добавил он.

Джалил Аббас Джилани в ходе беседы пригласил иранского коллегу с визитом в Исламабад.

Отметим, что 16 января Иран нанес ракетные удары по определенным позициям в Пакистане. В результате погибли двое детей, три человека получили ранения. После этого правительство Пакистана отозвало своего посла в Иране и попросило иранского посла покинуть Пакистан. Проведение всех мероприятий между двумя странами было приостановлено.

Добавим, что 17 января Пакистан нанес удары по ряду позиций в Иране. В результате погибли 10 человек.

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