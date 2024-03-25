За 11 дней в ДТП в Иране погибли 469 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за 11 дней (14-25 марта) в дорожно-транспортных происшествиях погибли 469 человек.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил начальник дорожной полиции Ирана Хасан Момени.

По словам Момени, эти люди погибли на месте происшествия.

"Число пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, которые позже скончались в больницах, должно быть объявлено медицинской экспертизой", - подчеркнул он.

Момени упомянул, что за указанный период число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях составляет 12 521 человек.

Он добавил, что ДТП были зафиксированы, в основном, в провинциях Фарс, Кирман, Разави Хорасан и Исфахан.

Отметим, что в Иране на празднике Новруз и в новом году увеличивается количество поездок внутри страны в связи с организацией населением отдыха и праздников.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!