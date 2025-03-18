Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

Нигер объявил о выходе из Международной организации франкофонии (ФОТО)

Другие страны Материалы 18 марта 2025 09:03 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Нигер принял решение о выходе из Международной организации франкофонии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в официальном уведомлении, направленном дипломатическим и консульским представительствам страны за рубежом.

Согласно документу, подписанному Генеральным секретарем министерства иностранных дел Нигера, правительство страны приняло это решение суверенно и уведомило организацию соответствующей нотой от 7 марта 2025 года.

Дипломатическим представительствам поручено проинформировать об этом власти стран, в которых они аккредитованы.

Нигер объявил о выходе из Международной организации франкофонии (ФОТО)
Нигер объявил о выходе из Международной организации франкофонии (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости