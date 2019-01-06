СМИ пишут о переходе Александра Самедова в "Кайрат"

Бывший футболист московского "Спартака" и сборной России Александр Самедов может перейти в казахстанский "Кайрат". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает портал Kazfootball.

По сведениям источника, "Кайрат" ищет замену бразильскому хавбеку Исаэлю да Силве, покинувшему клуб в ноябре в связи с истечением контракта. Ранее выступления за команду прекратил российский полузащитник Андрей Аршавин, завершивший профессиональную карьеру.

В январе Самедов и московский "Спартак" расторгли контракт по соглашению сторон. 34-летний полузащитник провел за красно-белых 109 матчей и забил 15 мячей, в составе команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Летом 2018 года Самедов принял участие в чемпионате мира, на котором вместе со сборной России дошел до четвертьфинала. После окончания турнира Самедов объявил о завершении выступлений за сборную.

В минувшем сезоне чемпионата Казахстана, завершившемся в ноябре, "Кайрат" занял второе место.

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