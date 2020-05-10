Число заразившихся коронавирусом в России превысило 200 тыс.
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 11 012 человек и сейчас составляет 209 688 человек во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 34 306 человек, 1 915 человек умерли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Согласно данным, суточный рост составил 5,5%, что является самым низким показателем с начала вспышки инфекции. Отмечается, что 4 674 (42,4%) из новых зафиксированных случаев выявлены активно как бессимптомные.
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