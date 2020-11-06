Российские тесты на коронавирус передали во все страны СНГ

Россия поставила тесты на коронавирус во все страны СНГ и будет работать над поставками вакцин от коронавирусной инфекции за рубеж. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу на заседании Совета глав правительств СНГ, которое проходит в режиме видеоконференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хотел бы подтвердить готовность России помогать партнерам по СНГ, делиться теми достижениями, которые есть. Российские тесты для диагностики уже переданы во все государства Содружества", - сказал Мишустин.

Глава кабмина РФ напомнил, что в России уже зарегистрированы две вакцины от коронавируса. "Сейчас мы создаем условия, чтобы граждане нашей страны могли сделать прививку, и, конечно, будем работать над поставками вакцины в другие наши братские государства, другие страны", - подчеркнул премьер.