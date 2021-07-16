"Спутник Лайт" начнут поставлять в регионы РФ для повторной вакцинации

Однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" будет поставлена в регионы России со следующей недели для проведения повторной вакцинации граждан. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Со следующей недели для повторной вакцинации мы планируем в регионы поставлять уже партии вакцины "Спутник Лайт" однокомпонентной, которая показала себя эффективно на повторной вакцинации населения, перенесших или ранее вакцинированных", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, почти 2 млн доз вакцин от коронавируса сейчас направляются в регионы России.

"Говоря о распределении по регионам, на сегодня в транзите находятся почти 2 млн доз, которые поступят в ближайшие сутки-трое по всем регионам страны", - сказал он.

Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Эффективность вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после иммунизации.

Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.