Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Россия

Михаил Мишустин проведет в Москве переговоры с катарским коллегой

Россия Материалы 21 июня 2023 04:41 (UTC +04:00)
Михаил Мишустин проведет в Москве переговоры с катарским коллегой

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - 21 июня в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин проведёт переговоры с председателем Совета министров, министром иностранных дел Государства Катар Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, сообщает пресс-служба правительства РФ, передает Trend.

"Главы правительств планируют обсудить актуальные вопросы российско-катарского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Отдельное внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства и других сферах", - сообщили в пресс-службе.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости