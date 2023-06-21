Михаил Мишустин проведет в Москве переговоры с катарским коллегой

БАКУ /Trend/ - 21 июня в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин проведёт переговоры с председателем Совета министров, министром иностранных дел Государства Катар Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, сообщает пресс-служба правительства РФ, передает Trend.

"Главы правительств планируют обсудить актуальные вопросы российско-катарского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Отдельное внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства и других сферах", - сообщили в пресс-службе.