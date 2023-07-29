Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Россия

Россия и ряд стран Африки подписали меморандум о сотрудничестве

Россия Материалы 29 июля 2023 04:07 (UTC +04:00)
Россия и ряд стран Африки подписали меморандум о сотрудничестве

Читайте Trend в

Отдел политики АМИ Trend
Отдел политики АМИ Trend
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На втором саммите Россия-Африка, который проходил в Санкт-Петербурге, Россия и страны Межправительственной организации по развитию (ИГАД) подписали меморандум об основах взаимоотношений и сотрудничестве.

Об этом сообщается на сайте МИД России, передает Trend.

В министерстве сообщили, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и директор департамента по вопросам обеспечения мира и безопасности ИГАД Сирадж Фегесса Шиферра подписали документ в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Африканского союза, президента Союза Коморских Островов Азали Ассумани.

Отмечается, что подписанный меморандум закладывает юридическую основу для отношений между Россией и восточноафриканским интеграционным объединением и призван содействовать дальнейшему прогрессивному развитию многостороннего сотрудничества, включая сферу обеспечения мира и безопасности, а также разрешения кризисных ситуаций.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости