Россия и ряд стран Африки подписали меморандум о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - На втором саммите Россия-Африка, который проходил в Санкт-Петербурге, Россия и страны Межправительственной организации по развитию (ИГАД) подписали меморандум об основах взаимоотношений и сотрудничестве.

Об этом сообщается на сайте МИД России, передает Trend.

В министерстве сообщили, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и директор департамента по вопросам обеспечения мира и безопасности ИГАД Сирадж Фегесса Шиферра подписали документ в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Африканского союза, президента Союза Коморских Островов Азали Ассумани.

Отмечается, что подписанный меморандум закладывает юридическую основу для отношений между Россией и восточноафриканским интеграционным объединением и призван содействовать дальнейшему прогрессивному развитию многостороннего сотрудничества, включая сферу обеспечения мира и безопасности, а также разрешения кризисных ситуаций.