Россия готова к старту отрасли по созданию беспилотных авиационных систем - первый вице-премьер

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов выразил уверенность в готовности России к старту новой отрасли по созданию беспилотных авиационных систем. Об этом он сказал в ходе мероприятия "Архипелаг-2023" в Новосибирске, передает Trend.

Первый вице-премьер отметил, что на форуме "Архипелаг" было продемонстрировано, что страна подготовлена к внедрению новой отрасли.

"Мы можем создавать образцы и прототипы, почти полностью охватывая всю линейку беспилотных авиационных систем, за исключением некоторых компонентов", - сказал он. По словам Белоусова, отечественные образцы беспилотных авиационных систем имеют мировой уровень и даже в некоторых случаях превосходят его. Он также выяснил, что есть российские производители двигателей, которые пользуются спросом за рубежом.

Тем не менее, вице-премьер подчеркнул, что в сфере беспилотных авиационных систем еще предстоит проделать большую работу.