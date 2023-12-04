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В аэропортах Москвы задержали и отменили более 70 рейсов

Россия Материалы 4 декабря 2023 05:52 (UTC +04:00)
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 70 рейсов

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - На прилет в Москву и вылет из столицы отменены и задерживаются 73 авиарейса, следует из данных онлайн-табло аэропортов столичного региона, передает Trend.

На текущий момент, по информации, представленной на 02:18 мск, в аэропорту Шереметьево задержаны 34 рейса. В аэропорту Домодедово отмечается задержка 17 рейсов и отмена 3 рейсов. В аэропорту Внуково задержаны 13 рейсов.

Стандартные задержки до 2 часов являются обычным явлением для аэропортов, и Росавиация при учете статистических данных по задержкам рейсов не учитывает те, которые продолжаются менее чем 2 часа.

Как сообщено ранее руководителем Гидрометцентра России, Романом Вильфандом, в воскресенье в Москве выпало максимальное количество осадков для 3 декабря за 145 лет наблюдений.

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