В аэропортах Москвы задержали и отменили более 70 рейсов

БАКУ /Trend/ - На прилет в Москву и вылет из столицы отменены и задерживаются 73 авиарейса, следует из данных онлайн-табло аэропортов столичного региона, передает Trend.

На текущий момент, по информации, представленной на 02:18 мск, в аэропорту Шереметьево задержаны 34 рейса. В аэропорту Домодедово отмечается задержка 17 рейсов и отмена 3 рейсов. В аэропорту Внуково задержаны 13 рейсов.

Стандартные задержки до 2 часов являются обычным явлением для аэропортов, и Росавиация при учете статистических данных по задержкам рейсов не учитывает те, которые продолжаются менее чем 2 часа.

Как сообщено ранее руководителем Гидрометцентра России, Романом Вильфандом, в воскресенье в Москве выпало максимальное количество осадков для 3 декабря за 145 лет наблюдений.