Какое место занимает Турция в рейтинге экспорта вооружений?

БАКУ /Trend/ - В 2014-2018 годы объемы экспорта вооружений турецкого производства возросли на 170 процентов по сравнению с показателями экспорта в 2009-2013 годах, говорится в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира и конфликтов (SIPRI). Об этом пишет Trend во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации SIPRI за указанный период (2014-2018 год) Турция в рейтинге экспортеров оружия занимает 14 место.

В рапорте отмечается, что за указанный период наибольшее количество турецкого вооружения было экспортировано в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

«В 2014-2018 годах доля экспорта турецкого вооружения в ОАЭ составила 30 процентов, в Туркменистан 23 процентов, в Саудовскую Аравию 10 процентов» - говорится в отчете.

Остальные 37 процентов приходится на долю других стран.

Напомним, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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