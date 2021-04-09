В Турции снова зафиксировали наибольший прирост случаев COVID-19
Министерство здравоохранения Турции вновь зафиксировало в четверг наибольший за все время пандемии суточный прирост случаев заражения коронавирусом нового типа - более 55 тыс. случаев, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
"За последние 24 часа сделано 304 492 теста, выявлен 55 941 случай [заражения коронавирусом]. Умерли 258 человек. Теперь общее число умерших составляет 33 201, а инфицированных - 3,6 млн", - отмечается в ежедневной сводке Минздрава. Выздоровели 3,232 млн человека, добавили в ведомстве.
Предыдущий антирекорд в республике был зафиксирован днем ранее (54 740 инфицированных).
Инфекция была впервые выявлена в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы.
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