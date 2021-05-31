Турецкий порт Botas перевалил около 5 млн тонн грузов

БАКУ /Trend/ - В январе – апреле 2021 года объем перевалки грузов турецким портом Botas составил 4 282,807 тысячи тонн.

Об этом сообщили Trend в понедельник в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Как отметили в ведомстве, судами под флагом Турции были перевалены 198 853 тонны, судами под флагами других стран – 4 083,954 тысячи тонн.

«В январе – апреле турецкий порт Botas перевалил 15 875,160 тонны транзитных грузов», – сказали в министерстве.

Отметим, что порты Турции в январе - апреле 2021 года перевалили 124 934,504 тысячи тонн грузов.

Объем грузоперевозок судами под флагом Турции составил 9 813,497 тысячи тонн.

В январе - апреле грузоперевозки через порты Турции судами под флагами других стран составили 115 126,007 тысячи тонн

Кроме того, в указанный период турецкие порты перевалили 24 471,301 тысячи тонн транзитных грузов.

В апреле порты Турции в целом перевалили 33 825,069 тысячи тонн грузов.



В апреле объем грузоперевозок судами под турецким флагом составил 2 686,296 тысячи тонн.

При этом объем грузоперевозок через турецкие порты судами под флагами других стран достиг 31 138,773 тысячи тонн.

В апреле порты Турции перевалили 6 385,78 тысячи тонн транзитных грузов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)