Министр окружающей среды Турции заразился коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум заразился коронавирусом.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

Омер Челик сказал, что министр сдал положительный тест на коронавирус и пожелал ему скорейшего выздоровления.

В министерстве окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции сообщили, что заболевание у министра протекает в легкой форме.