Зеленский обсудит с Эрдоганом признание Россией т.н. «ДНР» и «ЛНР»
БАКУ /Trend/ - Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести обсуждения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Европейского совета Шарлем Мишелем.
Как сообщает Trend, об этом украинский лидер сообщил в Twitter.
Стороны обсудят признание президентом РФ Владимиром Путиным так называемых «ДНР» и «ЛНР».
«После заседания СНБО обсудил текущую ситуацию с Борисом Джонсоном. Запланированы обсуждения с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом», - сообщил Зеленский.
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