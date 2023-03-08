Поставки газа с Чёрного моря запланированы на апрель - минэнерго Турции

Начало поставок газа с месторождения «Сакарья» в турецком секторе Чёрного моря запланировано на конец апреля. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава ведомства посетил завод по переработке природного газ в порту Фильос, где ознакомился с ходом работ по разработке черноморского месторождения.

В морской части проекта задействовано 51 судно, а в сухопутной - 8 тыс. специалистов, говорится в сообщении.

Донмез провел в Фильосе встречу с председателем совета директоров и гендиректором компании TPAO Мелихом Ханом Бильгином.

Глава Минэнерго Турции отметил, что в числе пострадавших от февральских землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше есть и сотрудники энергетических ведомств. «Землетрясения 6 февраля затронули всю Турцию. Помощь пострадавшим оказали самые различные структуры, в том числе TPAO. В числе лишившихся домов, есть и сотрудники структур Минэнерго. Люди потеряли родных и близких. Спасение и поддержка соотечественников для всех нас превыше любых проектов. Все силы были перенаправлены на зону бедствия. Поэтому поставки газа начнутся ближе к концу апреля», - сказал Донмез.

В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 46,1 тыс. человек.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.