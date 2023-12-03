Турция наращивает экспортные продажи

БАКУ /Trend/ - В ноябре текущего года объем экспорта Турции увеличился на 5,2 процента по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, достигнув отметки в 23 миллиарда 11 миллионов долларов, в то время как объем импорта уменьшился на 5,6 процента, составив 28 миллиардов 931 миллион долларов, передает Trend.

Общий объем внешней торговли Турции в ноябре уменьшился на 1,1 процента, составив 51 миллиард 942 миллиона долларов. В этот период дефицит внешней торговли страны сократился на 32,6 процента и составил 5 миллиардов 919 миллионов долларов.

Суммарный объем экспорта Турции за январь-ноябрь 2023 года увеличился на 0,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув 232 миллиарда 915 миллионов долларов. Объем импорта также вырос на 0,5 процента, достигнув 332 миллиарда 752 миллиона долларов.

За этот период общий объем внешней торговли Турции вырос на 0,6 процента, достигнув 565 миллиардов 667 миллионов долларов. Дефицит внешней торговли Турции за январь-ноябрь составил 99 миллиардов 836 миллионов долларов.

Германия стала главным импортером турецкой продукции в ноябре с объемом в 1 миллиард 750 миллионов долларов, за которой следуют Объединенные Арабские Эмираты с 1 миллиардом 460 миллионов долларов и Ирак с 1 миллиардом 285 миллионов долларов.

В структуре экспорта Турции в ноябре наибольший объем приходится на категорию "сырьевые товары" с ростом в 5,2 процента и суммой в 11 миллиардов 437 миллионов долларов. За ней следуют "потребительские товары" с ростом в 2,6 процента и 8 миллиардами 176 миллионами долларов, а также "инвестиционные товары" с ростом в 16,4 процента и 3 миллиардами 276 миллионами долларов.