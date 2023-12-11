В Турции заявили о начале реновации жилищного фонда Стамбула

БАКУ /Trend/ - В начале 2024 года турецкие власти начнут внедрение плана по реновации жилищного фонда Стамбула. Об этом заявил министр экологии и градостроительства Турции, Мехмет Озхасеки, передает Trend.

Он отметил, что в течение максимум 10 дней представит план реновации на заседании правительства, а необходимые нормативные акты будут готовы за 15-20 дней, что позволит в начале следующего года объявить о запуске программы.

Озхасеки отметил, что сейсмологи регулярно предупреждали о возможности сильного землетрясения в регионе Стамбула. Министр подчеркнул необходимость программы, предусматривающей расселение на начальной стадии, особенно для приблизительно 600 тыс. единиц жилищного фонда, где проживание является рискованным.