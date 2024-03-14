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С открытием Зангезурского коридора объемы грузоперевозок возрастут - турецкий министр

Турция Материалы 14 марта 2024 23:48 (UTC +04:00)
С открытием Зангезурского коридора объемы грузоперевозок возрастут - турецкий министр

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Открытие Зангезурского коридора позволит увеличить объем грузоперевозок в направлении Среднего коридора до 25 млн тонн в год.

Как передает Trend, об этом сказал министр инфраструктуры и транспорта Абдулкадир Уралоглу.

Он отметил, что Зангезурский коридор станет альтернативой железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. По словам министра, эта дорога станет не только транспортным коридором, но и объединяющим фактором тюркского мира.

Министр добавил, что продолжающиеся ремонтные работы на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс завершатся в следующем месяце.

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