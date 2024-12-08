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Турция ценит конструктивный подход России и Ирана по Сирии - МИД

Турция Материалы 8 декабря 2024 15:15 (UTC +04:00)
Турция ценит конструктивный подход России и Ирана по Сирии - МИД

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Турция высоко ценит конструктивные подходы России и Ирана в вопросах урегулирования в Сирии.

Как передает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Дохе.

"Вчера был важный день для будущего Сирии. Страны астанинского формата – Турция, Россия, Иран – собрались вместе, чтобы обсудить последние события. Мы ценим конструктивные подходы России и Ирана. С нами также был специальный представитель ООН по Сирии. Он также внес большой вклад", - отметил он.

Министр заявил, что Турция продолжит сотрудничество с региональными и международными субъектами по сирийскому вопросу.

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