Турция ценит конструктивный подход России и Ирана по Сирии - МИД

БАКУ /Trend/ - Турция высоко ценит конструктивные подходы России и Ирана в вопросах урегулирования в Сирии.

Как передает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Дохе.

"Вчера был важный день для будущего Сирии. Страны астанинского формата – Турция, Россия, Иран – собрались вместе, чтобы обсудить последние события. Мы ценим конструктивные подходы России и Ирана. С нами также был специальный представитель ООН по Сирии. Он также внес большой вклад", - отметил он.

Министр заявил, что Турция продолжит сотрудничество с региональными и международными субъектами по сирийскому вопросу.