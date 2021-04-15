Регулятор США отложил решение по вакцине Johnson & Johnson

Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США на встрече в среду воздержались от новых рекомендаций по использованию вакцины компании Johnson & Johnson, применение которой было приостановлено во вторник. Об этом сообщила телекомпания NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эксперты решили, что информации о возможной связи между прививкой препаратом Johnson & Johnson и случаями тромбоза недостаточно, и отложили принятие решения. Снова собраться для подготовки рекомендаций они намерены в течение недели. Как добавляет Эн-би-си, участники встречи выступили за то, чтобы не затягивать принятие решения по вакцине, однако точную дату следующего заседания пока не назначили.