Регулятор США отложил решение по вакцине Johnson & Johnson
Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США на встрече в среду воздержались от новых рекомендаций по использованию вакцины компании Johnson & Johnson, применение которой было приостановлено во вторник. Об этом сообщила телекомпания NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эксперты решили, что информации о возможной связи между прививкой препаратом Johnson & Johnson и случаями тромбоза недостаточно, и отложили принятие решения. Снова собраться для подготовки рекомендаций они намерены в течение недели. Как добавляет Эн-би-си, участники встречи выступили за то, чтобы не затягивать принятие решения по вакцине, однако точную дату следующего заседания пока не назначили.
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