В Нью-Йорке установили мини-копию Статуи Свободы

США 2 июля 2021 08:43 (UTC+04:00)
В Нью-Йорке установили мини-копию Статуи Свободы

Уменьшенную копию Статуи Свободы, которая прошла тот же путь, что и оригинал, установили на острове Эллис в гавани Нью-Йорка. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Reuters.

«Это символ дружбы между французским и американским народами, но это также напоминание о важности послания свободы и мирового просвещения, которые олицетворяются названием статуи», — заявил на открытии посол Франции в США Филипп Этьен.

Оригинальная Статуя Свободы была сооружена как подарок США от Франции ко Всемирной выставке 1876 года и столетию американской независимости, в 1886 году завершилась установка статуя в нью-йоркской гавани.

Ее уменьшенная до 2,8 метров копия, также начала свой путь в Соединенные Штаты из Франции. Ее создали в парижском Музее искусств и ремесел и установили в Нью-Йорке ко Дню Независимости Соединенных Штатов, который отмечается 4 июля.

Затем, к 14 июля, в день, когда во Франции отмечают Взятие Бастилии (официально — «Национальный праздник»), статую переместят в Вашингтон.

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