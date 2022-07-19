Запад применит меры против нарушителей мирового экономического порядка - глава Минфина США

Страны Запада намерены применять жесткие меры в отношении тех государств, которые злоупотребляют или нарушают мировой экономический порядок. Об этом заявила в среду министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в Сеуле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты и наши союзники, такие как [Республика] Корея, будут работать вместе, чтобы продолжать требовать твердой приверженности нормам и ценностям, которые лежат в основе мирового экономического порядка", - утверждала министр, выступая с речью в одном из комплексов южнокорейской компании LG. Запад, продолжила она, будет вводить жесткие меры против тех "стран, которые злоупотребляют этим порядком или нарушают его, "как продемонстрировал своим беспрецедентным ответом на действия России".