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Евросоюз присоединится к операции США в Красном море

США Материалы 21 декабря 2023 00:13 (UTC +04:00)
Евросоюз присоединится к операции США в Красном море

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Страны-члены Евросоюза приняли решение принять участие в операции США «Страж процветания» по обеспечению безопасности кораблей в Красном море.

Об этом сказал Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает Trend.

«Безответственные действия хуситов представляют собой угрозу свободе судоходства в Красном море. На внеочередном заседании постоянных представителей стран ЕС, которое я созвал сегодня, государства-члены согласились внести свой вклад в американскую операцию “Страж процветания” посредством операции “Аталанта”», — рассказал Боррель.

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