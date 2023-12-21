Евросоюз присоединится к операции США в Красном море

БАКУ /Trend/ - Страны-члены Евросоюза приняли решение принять участие в операции США «Страж процветания» по обеспечению безопасности кораблей в Красном море.

Об этом сказал Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает Trend.

«Безответственные действия хуситов представляют собой угрозу свободе судоходства в Красном море. На внеочередном заседании постоянных представителей стран ЕС, которое я созвал сегодня, государства-члены согласились внести свой вклад в американскую операцию “Страж процветания” посредством операции “Аталанта”», — рассказал Боррель.