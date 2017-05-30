Премьер Сербии Вучич подал в отставку

30 мая 2017 22:17 (UTC+04:00)

Избранный президент Сербии Александр Вучич подал Скупщине (парламенту) заявление об отставке с поста председателя правительства, передает РИА Новости со ссылкой на кабинет министров страны.

Александр Вучич, согласно окончательным результатам выборов президента Сербии, прошедших второго апреля, получил поддержку 55,08 процентов проголосовавших граждан Сербии. Срок полномочий нынешнего президента Томислава Николича по закону истекает 31 мая. В среду в 12.00 по местному времени назначена церемония принесения присяги и инаугурации нового главы государства.

"Подаю в отставку с поста глава правительства Республики Сербия. В отставку подаю в связи с вступлением на пост президента республики после выборов, на которых я избран президентом Сербии второго апреля", — цитирует пресс-служба правительства заявление Вучича.

Новости по теме
Вучич побеждает в первом туре президентских выборов в Сербии
Европа 3 апреля 00:44
Президентские выборы начались в Сербии
Европа 2 апреля 10:39
В результате взрыва на военном заводе в Сербии погиб один человек (Обновлено)
Европа 1 марта 00:04
Министерства обороны Беларуси и Сербии подписали план сотрудничества на 2017 год
Беларусь 14 февраля 11:06
В Сербии при столкновении поезда и автобуса пострадали 24 человека
Европа 5 февраля 01:49
В Сербии при столкновении поездов пострадали 22 человека
Европа 12 января 01:24
Вице-премьер Сербии посетит Азербайджан
Политика 25 ноября 2016 18:34
В Сербии назвали оскорблением жертв ИГ резолюцию против российских СМИ
Европа 24 ноября 2016 19:19
Азербайджан может увеличить срок использования выданного Сербии кредита
Бизнес 17 ноября 2016 17:45
Власти Сербии призвали граждан не разворовывать новую автомагистраль, профинансированную Азербайджаном
Европа 17 ноября 2016 10:26
Сербия может воспользоваться транзитным потенциалом Азербайджана - министр
Бизнес 7 ноября 2016 20:36
В Сербии вводится в эксплуатацию построенная азербайджанской компанией магистраль
Бизнес 5 ноября 2016 15:57
Амиль Гамзаев представит Азербайджан в мировом финале уличного баскетбольного турнира
Социум 16 сентября 2016 15:19
Главы Казахстана и Сербии подписали соглашения об усилении сотрудничества
Казахстан 24 августа 2016 16:18
В Белграде состоялась презентация книги о Баку
Культура 17 июня 2016 15:08
Беларусь и Сербия обсудят развития сотрудничества в военной сфере
Беларусь 4 апреля 2016 17:55
Беларусь и Сербия рассчитывают на увеличение товарооборота
Беларусь 30 марта 2016 12:49
Беларусь и Сербия заинтересованы в расширении делового сотрудничества
Беларусь 29 марта 2016 15:21