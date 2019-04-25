“Гран-при Азербайджана” в почтовых марках (ФОТО)

25 апреля 2019 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По случаю предстоящих 26-28 апреля международных соревнований Формула-1 в оборот выпущен почтовый блок и сувенирный лист “Гран-при Азербайджана”.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ООО “Азерпочт”, почтовый блок, состоящий из марок размером 40 на 40 миллиметров, выполнен в размере 95 на 100 миллиметров. Размер сувенирного листа, состоящего из восьми марок размером 51 на 37,5 миллиметров, составляет 132 на 180 миллиметров. Автором оригинального листа и блока марок является главный художник “Азерпочт” Вугар Эйюбов. Оба проекта реализованы печатным домом Cartor Security Printing тиражом по 10 тысяч штук.

(Автор: Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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