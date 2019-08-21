Проводится прощальная церемония с погибшим пилотом Миг-29 (ФОТО)

21 августа 2019 10:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня проводится прощальная церемония с обнаруженным вчера погибшим пилотом самолета МиГ-29 Рашадом Атакишиевым.

Согласно данным Trend, церемония прощания с погибшим пилотом проходит во дворе его дома в Ени Ясамале.

Официальная церемония прощания с Атакишиевым продолжится в учебном центре Вооруженных Сил, затем пилот будет похоронен на II Аллее почетного захоронения.

Напомним, что самолет МиГ-29 Военно-Воздушных Сил Азербайджана, управляемый полковником-лейтенантом Атакишиевым Рашадом Саладдин оглу потерпел аварию 24 июля текущего года при проведении в соответствии с планом тренировочных полетов в ночное время, тело пилота было обнаружено и поднято со дна моря 20 августа.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • Проводится прощальная церемония с погибшим пилотом Миг-29 (ФОТО)
  • Проводится прощальная церемония с погибшим пилотом Миг-29 (ФОТО)
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